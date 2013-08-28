Екс-гравець "Шахтаря" Вілліан підписав контракт з "Челсі"

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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25-річний бразилець підписав контракт з лондонською командою на 5 років. У складі "синіх" він гратиме під номером 22. Сума оборудки в офіційному повідомленні не вказується. Англійська преса оцінює її у 35 млн євро.

"Челсі - один із кращих клубів світу. Я дуже радий, що став його частиною", - сказав Вілліан після підписання контракту.