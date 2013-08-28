УЄФА вітає рішення CAS про дискваліфікацію "Металіста"

Про це повідомляється у релізі на офіційному сайті УЄФА.

У повідомленні, зокрема, зазначається, що УЄФА із задоволенням сприйняв рішення CAS за апеляцією турецького "Фенербахче" і "Металіста" на санкції, застосовані організацією до клубів 15 липня і 14 серпня, відповідно.

На тему: Металісту відмовили в апеляції - Пивоваров

Завтра, 29 серпня, після обіду УЄФА ухвалить рішення про санкції, які будуть застосовані до "Фенербахче". Швидше за все, турецький клуб, так само як і "Металіст", виключать з єврокубків у сезоні 2013/14.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня робоча група UEFA ухвалила рішення замінити харківський «Металіст» на грецький ПАОК в раунді плей-офф Ліги чемпіонів через те, що Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні визнав матч української футбольної Прем'єр-ліги "Металіст" - "Карпати", зіграний у квітні 2008 року, договірним. Верховний суд Швейцарії призупинив вердикт CAS, але в самому Лозаннському суді спочатку відмовилися тимчасово скасовувати дискваліфікацію харків'ян. Сьогодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні відмовив харківському футбольному клубу "Металіст" у задоволенні апеляції на рішення УЄФА.