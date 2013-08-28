Фоменко оприлюднив склад збірної на матчі з Англією та Сан-Марино

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України, у складі команди - 25 гравців.

Зокрема, на підтоговку до матчів запрошені такі футболісти.

На тему: Тренер збірної Англії з футболу назвав склад на матч з Україною

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар», Донецьк), Максим Коваль («Динамо», Київ), Рустам Худжамов («Іллічівець», Маріуполь).

Захисники: В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо»), Віталій Мандзюк, Артем Федецький (обидва - «Дніпро», Дніпропетровськ).

Півзахисники: Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Роман Безус (усі − «Динамо»), Євген Коноплянка, Руслан Ротань (обидва − «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург», Донецьк), Тарас Степаненко, Дмитро Гречишкін (обидва - «Шахтар»), Едмар Галовський («Металіст», Харків), Денис Дедечко («Ворскла», Полтава), Анатолій Тимощук («Зеніт», Санкт-Петербург, Росія), Дмитро Хомченовський («Зоря», Луганськ), Олександр Ковпак («Севастополь»).

Нападники: Євген Селезньов, Роман Зозуля (обидва - «Дніпро»), Марко Девич («Металіст»).

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Сан-Марино відбудеться 6 вересня у Львові, а зустріч Україна − Англія - 10 вересня у Києві.