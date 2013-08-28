На US Open українка Світоліна вибила "сіяну" словачку
09:23, 28 серпня 2013Спорт
494
Українські тенісисти розпочали виступи на останньому в сезоні турнірі серії Grand Slam – відкритому чемпіонаті США.
Еліна Світоліна перемогла / Фото: tennisworldusa.org
18-річна харків’янка Еліна Світоліна стала авторкою однієї з сенсацій першого кола. Вона переграла у двох сетах 17-ту сіяну у Нью-Йорку словачку Домініку Цибулкову – 6:4, 6:3. У другому колі юна українка зіграє з американкою Крістіною Макгейл, повідомляє Радіо Свобода.
Ще двоє представників України свої ракетки вже після першого матчу зачохлили. Леся Цуренко в трьох партіях програла чеській тенісистці Люсі Шафаржовій – 3:6, 6:2, 4:6. Сергій Стаховський у важкому п’ятисетовому поєдинку поступився французу Жеремі Шарді – 4:6, 6:4, 2:6, 6:4, 4:6.
У середу на US Open стартує перша ракетка України серед чоловіків Олександр Долгополов. Він зіграє з бельгійцем Девідом Жоффеном.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter