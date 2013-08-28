На US Open українка Світоліна вибила "сіяну" словачку

18-річна харків’янка Еліна Світоліна стала авторкою однієї з сенсацій першого кола. Вона переграла у двох сетах 17-ту сіяну у Нью-Йорку словачку Домініку Цибулкову – 6:4, 6:3. У другому колі юна українка зіграє з американкою Крістіною Макгейл, повідомляє Радіо Свобода.

Ще двоє представників України свої ракетки вже після першого матчу зачохлили. Леся Цуренко в трьох партіях програла чеській тенісистці Люсі Шафаржовій – 3:6, 6:2, 4:6. Сергій Стаховський у важкому п’ятисетовому поєдинку поступився французу Жеремі Шарді – 4:6, 6:4, 2:6, 6:4, 4:6.

У середу на US Open стартує перша ракетка України серед чоловіків Олександр Долгополов. Він зіграє з бельгійцем Девідом Жоффеном.