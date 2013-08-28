Рішення у справі "Металліста" CAS оголосить сьогодні до дванадцятої

06:59, 28 серпня 2013
Спорт
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Віце-президент футбольного клубу "Металіст" Костянтин Пивоваров заявляє, що рішення у справі про усунення "Металіста" від участі в єврокубках буде оприлюднене до полудня середи, 28 серпня.

Про це Пивоваров написав на своїй сторінці у Facebook.

Також віце-президент ФК "Металіст" додав: "Сторони висловили свої аргументи. Зараз перерва, потім питання і завершальна частина. ПАОК є третьою стороною на слуханнях. У них дуже хороший адвокат. І вони навіть більш активні у позиції проти нас, ніж UEFA. Неприємно".

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня робоча група UEFA ухвалила рішення замінити харківський «Металіст» на грецький ПАОК у раунді плей-оф Ліги чемпіонів через те, що Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні визнав матч української футбольної Прем'єр-ліги "Металіст" - "Карпати", зіграний у квітні 2008 року, договірним.

Верховний суд Швейцарії призупинив вердикт CAS, але у самому Лозанському суді спочатку відмовилися тимчасово скасовувати дискваліфікацію харків'ян. 28 серпня CAS оприлюднить остаточне рішення щодо апеляції «Металіста» про допущення до єврокубків після позитивного вердикту Верховного суду Швейцарії.

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