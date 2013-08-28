Розпочався український Чемпіонат світу з футболу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міській раді Тернополя, участь у чемпіонаті беруть 8 команд, які представляють Канаду, Естонію, Білорусь, Придністров’я, Польщу, Румунію та Іспанію. Також разом із ними боротиметься команда міської ради.

«Приїхавши на Україну, ми не просто граємо у футбол. Футбол нас об’єднує, об’єднує українців, які розкидані по різних куточках нашої землі. Минулого року на першому чемпіонаті серед українських діаспорних команд було тільки чотири команди, цьогоріч нам вдалося майже подвоїти попередню кількість. Переконана, на наступний рік нас буде ще більше», – сказала під час відкриття змагань президент Міжнародного громадського об’єднання «Четверта Хвиля» Анна Кісіль.

Організаторами II-го Чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд є Тернопільська міська рада, Ліга підприємців «Українська справа», Міжнародне громадське об’єднання «Четверта Хвиля».

Змагання триватимуть три дні, відбуваються вони на 4-х стадіонах.