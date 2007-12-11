Моурінью довго зважав і відмовився, слово за Фабіо Капелло
00:04, 11 грудня 2007Спорт
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Хто очолить збірну Англії?
|Моурінью. Фото AFP
Заява Моурінью була оприлюднена на сайті агента тренера Жорже Мендеша. Португалець розповів, що вів переговори з керівниками FA Брайаном Барвіком (виконавчий директор) і сером Тревором Брукінгом (директор з питань розвитку).
"Після тривалих роздумів я вирішив виключити себе із списку претендентів на посаду головного тренера збірної Англії, хоча для мене це було б фантастичним призначенням", - зазначив Моурінью.
Після відмови португальця головним кандидатом на посаду наставника англійської команди став італієць Фабіо Капелло. Останнім місцем його роботи був мадридський "Реал", з яким Капелло виграв чемпіонат Іспанії - 2006/07, але був вимушений піти з клубу через розбіжності з керівництвом.
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