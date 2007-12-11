Моурінью довго зважав і відмовився, слово за Фабіо Капелло

Колишній головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью відмовився очолити збірну Англії з футболу. Португальський фахівець визнав, що вів переговори з керівництвом Асоціації футболу Англії (FA), але не назвав причини, з яких він вирішив не претендувати на роботу в національній команді цієї країни, повідомляє Sky News.

Заява Моурінью була оприлюднена на сайті агента тренера Жорже Мендеша. Португалець розповів, що вів переговори з керівниками FA Брайаном Барвіком (виконавчий директор) і сером Тревором Брукінгом (директор з питань розвитку).

"Після тривалих роздумів я вирішив виключити себе із списку претендентів на посаду головного тренера збірної Англії, хоча для мене це було б фантастичним призначенням", - зазначив Моурінью.

Після відмови португальця головним кандидатом на посаду наставника англійської команди став італієць Фабіо Капелло. Останнім місцем його роботи був мадридський "Реал", з яким Капелло виграв чемпіонат Іспанії - 2006/07, але був вимушений піти з клубу через розбіжності з керівництвом.

Лента.ру