Результати матчів Ліги чемпіонів
23:38, 27 серпня 2013Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Базель - Лудогорец 2:0. Перший матч - 4:2
Легія - Стяуа 2:2 (1:1)
Арсенал - Фенербахче 2:0 (3:0)
ПАОК - Шальке 2:3 (1:1)
Аустрія - Динамо (Загреб) 2:3 (2:0)
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Нагадаємо, що завтра раунд плей-офф завершать
Зеніт - Пасуш (Перший матч - 4:1)
Мілан - ПСВ (1:1)
Марібор - Вікторія (1:3)
Селтік - Шахтар (Караганда) (0:2)
Реал Сосьєдад - Ліон (2:0)
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