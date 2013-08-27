Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Базель - Лудогорец 2:0. Перший матч - 4:2 Легія - Стяуа 2:2 (1:1) Арсенал - Фенербахче 2:0 (3:0) ПАОК - Шальке 2:3 (1:1) Аустрія - Динамо (Загреб) 2:3 (2:0) *** Нагадаємо, що завтра раунд плей-офф завершать Зеніт - Пасуш (Перший матч - 4:1) Мілан - ПСВ (1:1) Марібор - Вікторія (1:3) Селтік - Шахтар (Караганда) (0:2) Реал Сосьєдад - Ліон (2:0)

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