ЗМІ: Через Рабиновича новий власник «Арсеналу» готовий відмовитися від клубу

На такий крок Онищенко може піти у разі, якщо колишній власник команди Вадим Рабинович не передасть йому пакет клубних документів, повідомляє портал football.ua.

Зокрема, Онищенко заявив: "Проблеми дійсно є. Є одне питання неприємне... Ми вже котрий місяць чекаємо одержання документів від попереднього керівництва клубу, конкретно - директора Вадима Рабиновича. На жаль, їх не одержуємо. Це ті документи, без яких я не можу стати повноправним президентом клубу".

Також президент "Арсеналу" додав: "Не бачу сенсу інвестувати гроші, якщо до цих пір немає ясності. У цьому вся проблема. Недавно відправив колишнім власникам черговий лист. Подивимося. Чекаю ще тиждень, якщо все залишиться, як і раніше - доведеться відмовлятися від клубу".

У свою чергу Рабинович на прохання прокоментувати ситуацію відповів односкладово: "Я не займаюся футболом".

Як повідомляв УНІАН, зміна керівництва в столичному ФК "Арсенал" відбулася в лютому 2013 року. Після тривалої кризи в клубі бізнесмен і народний депутат від Партії регіонів Онищенко заявив, що готовий викупити ФК у колишніх власників. Пізніше він офіційно обійняв посаду президента клубу.