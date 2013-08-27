Тягнибок підтримав Бубку

Так він відповів в ефірі Радіо Свобода на запитання, чи підтримує він Сергія Бубку в його балотуванні на посаду керівника Міжнародного олімпійського комітету.

За словами Тягнибока, незважаючи на те, що Бубка «в політичному сенсі вважається так званим «донецьким», він «великий спортсмен, людина, яка для України принесла дуже серйозну популярність».

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МОК зареєстрував шість кандидатів на посаду президента цієї організації, серед них і Сергія Бубку, нині члена МОК, члена Виконавчого комітету МОК і голову Національного олімпійського комітету України, який оголосив про своє бажання балотуватися.

Вибори наступного президента Міжнародного олімпійського комітету мають відбутися 10 вересня на сесії МОК у Буенос-Айресі в Аргентині. Повноваження нинішнього президента МОК Жака Роґґе з Бельгії, який пробув на посаді максимально дозволені 12 років, спливуть під час цієї ж сесії 13 вересня.