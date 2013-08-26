Українки виграли естафету на чемпіонаті світу з п'ятиборства

Збірна України посіла перше місце в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з сучасного п'ятиборства, який проходить у тайванському Гаосюні.

Як передає РІА «Новости», у складі збірної України виступали Вікторія Терещук, Ганна Буряк та Ірина Хохлова.

Друге місце посіли угорки Жофія Фолдхазі, Лейла Дьєнешеї та Шаролта Ковач. Бронзові нагороди одержали росіянки Доната Рімшайте, Людмила Кукушкіна і Алісе Фахрутдінова.