Срна попросив вибачення у вболівальників за зіпсований День шахтаря

Після крупного програшу дніпропетровському "Дніпру" Срна сказав, що йому соромно за гру команди, пише ТСН.

"Хочу привітати "Дніпро", тому що вони перемогли заслужено, діяли краще, ніж ми. Соромно за гру, тому що ми не показали свій футбол. У першому таймі ще більш-менш, а потім пропустили перший гол, потім дуже швидко - другий. Розкрилися і пропустили ще одну контратаку. Що ж, вітаю "Дніпро" з перемогою. Шкода, що в велике свято(День шахтаря - ред.) ми програли. Просимо вибачення у вболівальників. Так, можна поступитися, але після цього необхідно зробити висновки. Чемпіонат ще не закінчився", - сказав Срна.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня у Дніпропетровську "Дніпро" переміг "Шахтар" з рахунком 3:1.