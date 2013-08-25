Визначився стрітболіст, який поїде від України в Алькатрас

Як повідомили УНІАН в прес-службі Red Bull Україна, переможцем, який представить нашу країну на Світовому фіналі в легендарній в'язниці «Алькатрас» (США), став стрітболіст з Нікополя Олег Рудаков. У фінальній зустрічі він переміг Данила Масюка з рахунком 12:3.

«Національний фінал в Києві став яскравою подією, що завершує тур відбіркового чемпіонату в 7 містах України. Впродовж літа в Донецьку, Києві, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Запоріжжі, Харкові ми шукали стрітболістів, які готові в найжорсткішому і найдинамічнішому форматі «один на один» продемонструвати свою незаперечну майстерність і позамежну витривалість», - зазначається в повідомленні.

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У кваліфікаціях взяли участь 440 спортсменів, але тільки 16 сильних гравців змогли дійти до фіналу. 3 фіналісти (Максим Никітін, Владислав Коренюк, Володимир Абдрахманов) не змогли взяти участь у фіналі, оскільки у складі професійних клубів готуються до сезону.

«Традиційний метод гри «на вибування» вивів у фінал сильних суперників Масюка і Рудакова. З перших секунд Олег вибився в лідери, з легкістю забиваючи «триочкові» і з упевненим рахунком виграв поєдинок у Данила, не приховуючи свої емоції від перемоги», - підкреслили в прес-службі.

Змагання судили Сергій Защук – суддя міжнародної категорії, суддя FIBA і Олександр Єременко – суддя національної категорії.

Довідка. Red Bull King of the Rock - перший в історії вуличного баскетболу турнір, який дає шанс будь-кому спробувати щастя боротися за право грати на тюремному дворі найвідомішої в'язниці в світі, - Алькатрас, де цього року вже утретє визначиться "Король Скелі". У відборі візьмуть участь представники 23 країн світу, які сформують склад з 64-х баскетболістів головного фіналу, що призначений на 28 вересня 2013 року.

Формат змагання залишився незмінним - це гра один на один на вибування. Серед країн, які цього року представлять своїх фіналістів будуть Домініканська Республіка, Грузія, Гонг Конг, Тайвань, Єгипет, Йорданія, Кувейт, ОАЕ, Чехія, Німеччина, Литва, Словаччина, Австрія, Боснія і Герцеговина, Ямайка, Італія, Румунія, Сербія, Македонія, Чорногорія, Іспанія, Туреччина, Бразилія, Канада і Україна. Кожна з цих країн через сито відбіркових раундів визначить по одному фіналістові, а решта учасників фіналу представлятиме історичну батьківщину змагання - США. У тому числі і обидва чемпіони Red Bull King of the Rock - Ісайа "Клатч" Боуман і Х'ю "Бейбі Шак" Джонса також одержали запрошення на "Скелю".

Ідейним натхненником цього змагання є зірка НБА і захисник "Бостон Селтікс", Реджон Рондо. Як і в минулі роки, він обов'язково буде присутній в Алькатрасі, щоб підтримати фіналістів і особисто привітати майбутнього "Короля Скелі", наголосили в прес-службі турніру.