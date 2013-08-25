Майк Тайсон: Я алкоголік і перебуваю на межі смерті

Про це він розповів в інтерв'ю USA Today, повідомляє ТСН.

"Я накоїв багато поганих речей і хочу бути прощений. Мені хочеться змінити свій спосіб життя, вести його зовсім інакше. Я алкоголік і перебуваю на межі смерті, але не хочу вмирати. Шість днів я не вживав алкоголь і не вживав наркотики, і це диво для мене. Сподіваюся більше ніколи не повертатися до них", - сказав Майк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тайсон відвідає бій Кличка з Повєткіним.