УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Дніпро" - "Шахтар"

Сьогодні в Дніпропетровську відбудеться центральний матч 7-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зустрінуться "Дніпро" та донецький "Шахтар".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в цій грі зійдуться гранди вітчизняного футболу, чемпіон останніх років "Шахтар" та команда, яка стабільно входить до четвірки найкращих в Прем`єр-лізі, неодноразовий призер першості України "Дніпро".

Фаворитом цього матчу на думку спеціалістів й аналітиків букмекерських контор є донецький клуб, який в нинішньому сезоні ще не втратив жодного очка - 6 перемог у 6 матчах, 18 очок. В той же час, у "Дніпра" є вже в пасиві одна нічия та поразка - 13 балів. Букмекери розцінили шанси команд таким чином: на перемогу "Шахтаря" - 1,65 до 1, нічию - 3,8, перемогу "Дніпра" - 4,8.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матча в Дніпропетровську. Початок гри о 19.30