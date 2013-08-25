Розпродаж: Самуель Ето'О переходить з Анжі до Челсі

Перехід 32-річного камерунського форварда стане частиною угоди про трансфер ще одного гравця "Анжі" - бразильського півзахисника Вілліана, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на британське видання "Дейлі телеграф".

"Челсі" заплатить за Ето'О близько 2 млн фунтів стерлінгів. Очікується, що офіційно про перехід буде оголошено після матчу 2-го туру чемпіонату Англії проти "Манчестер юнайтед", який відбудеться в понеділок.

На тему: Керівництво Анжі визнало неефективність купівлі наддорогих гравців

На початку серпня керівництво "Анжі" вирішило розробити нову довгострокову стратегію розвитку. Бюджет буде скорочений на 50-70 млн доларів на рік, тому склад зараз покидають багато дорогих гравців. Лассана Діара і Мубарак Буссуфа перейшли в "Локомотив", Жоао Карлос - в "Спартак", Ігор Денисов, Юрій Жирков та Олександр Кокорін - в "Динамо", а Олег Шатов перейшов у "Зеніт".