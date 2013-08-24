"Металіст" здобув чергову перемогу у Прем`єр-лізі

Харківський "Металіст" здобув перемогу в центральному матчі дня української футбольної Прем`єр-ліги в рамках 7-го туру над ФК "Севастополь" - 3:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цієї перемоги харків`яни як мінімум на добу стали лідерами турнірної таблиці чемпіонату.

У грі в Харкові "Металіст" був явним фаворитом через те, що кримська команді в нинішньому сезоні йде в нижній частині турнірної таблиці (11-е місце), набравши у 6 попередніх іграх лише 6 очок.

Господарі поля з перших хвилин гри почали виправдовувати статус фаворита. А на 12-й хвилині відкрили рахунок. Після довгого пасу Дієго Соузи з глибини поля Марко Девіч обіграв захисника й пробив повз вийшовшого уперед воротаря Ігоря Литовки.

Проте, перевага "Металіста" не була безперечною. Й на 37-й хвилині "Севастополь" зрівняв рахунок. Після подачі з кутового Євген Новак відірвався від захисника й з кута воротарської головою влучно пробив під поперечину - 1:1.

У свою чергу, вже "Металісту" для того аби знов вийти уперед знадобилося лише 3 хвилини. Хосе Соса прострелив з кута поля, олег Краснопьоров зкинув м`яч на дальню штангу й Марко Девіч ударом в падінні поцілив у ворота - 2:1. Гравець збірної України зробив дубль в цьому матчі.

У другому таймі обидві команди багато й гостро атакували, але до гола справа дійшла лише в одному епізоді. На 88-й хївилині Литовка сфолив поблизу воріт на Джонатані Кристальдо за що був вилучений з поля - пенальті. 11-метровий впевнено реалізував сам Кристальдо - 3:1.

В інших матчах сьомого туру полтавська "Ворскла" й луцька "Волинь" зіграли унічию - 3:3, київський "Арсенал" програв на своєму полі маріупольскому "Іллічівцю" - 1:2, а донецький "Металург" виграв у луганської "Зарі" - 2:0. Ще чотири гри відбудуться 25 серпня.

Таким чином, на даний момент "Металіст" став лідером турнірної таблиці набравши 19 очок. Харків`яни на 1 бал випереджають донецький "Шахтар", який свій матч проведе 25 серпня у Дніпропетровську з "Дніпром". Цей матч буде центральним у 7 турі УПЛ.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри «Дніпро» - «Шахтар». Початок о 19.30.