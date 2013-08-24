ООН встановила Міжнародний день спорту

Відповідну резолюцію було прийнято на пленарному засіданні Генасамблєї.

Згідно з документом, ГА ООН пропонує міжнародним, спортивним, неурядовим організаціям і всім зацікавленим сторонам відзначати Міжнародний день спорту на благо миру і розвитку та "сприяти підвищенню обізнаності про нього".

"Витрати на всі заходи, які можуть бути пов'язані зі здійсненням цієї резолюції, мають покриватися за рахунок добровільних внесків за наявності добровільних внесків, внесених для цієї конкретної мети", - наголошується в резолюції.