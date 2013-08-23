Боротьба за стадіон "Старт" набула несподіваного повороту

Як повідомляє портал “Рідна країна”, загалом в акції взяли участь понад 300 громадських активістів.

Активісти організували толоку з впорядкування території, провели спортивні змагання з футболу і настільного тенісу і в такий спосіб висловили свою незгоду щодо забудови спортивного комплексу «Старт», зелені алеї якого на сьогодні є чи не єдиним місцем відпочинку для місцевих жителів.

Організатори акції також встановили на території стадіону урни для сміття, лавки та впорядкували клумбу біля пам’ятного знака футболістам - учасникам так званого "Матчу смерті".

Як зазначається, учасники акції, серед яких були як мешканці Шевченківського району, так і депутати, політики, домовились координувати свою діяльність з метою домогтися того, щоб стадіон «Старт» функціонував і надалі та не був забудований.

Довідка УНІАН. На початку серпня Вищий адміністративний суд України дозволив компанії «Голден Хаус» забудувати ділянку, на якій розташований спортивний комплекс «Старт» у Києві.

Історія з передачею стадіону в приватні руки тягнеться з 2007 року, коли між Державною податковою інспекцією у м. Києві, на балансі якої перебував спорткомплекс, і ТОВ «Голден Хаус» був підписаний інвестиційний договір, що передбачає його реконструкцію разом із забудовою прилеглої території.

Рішенням Київради від 26 лютого 2010 року земельну ділянку площею 4,83 га було передано ТОВ «Голден Хаус» для «комплексної реконструкції спортивного комплексу стадіону «Старт», будівництва, експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу та багатофункціонального житлово-офісного комплексу з приміщеннями торгово-розважального призначення та паркінгом». А вже влітку того самого року територія стадіону була приватизована цією самою компанією за сміховинну суму в 10 млн грн.

Компанія-забудовник зобов'язана побудувати новий маленький стадіон, а на території, що вивільниться - багатоповерхівки.

Тоді забудова викликала обурення у мешканців міста і кілька судів скасували рішення про передачу території.