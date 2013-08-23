«Металіст» просить вболівальників не ображати УЄФА

У заяві, розміщеній на офіційному сайті клубу, говориться: "Футбольний клуб "Металіст" завжди виступає за прояв толерантності та поваги до всіх членів європейської і світової футбольної громадськості. У зв'язку з цим, клуб переконливо просить вболівальників утриматися від проявів радикальних, агресивних і образливих форм протесту проти рішень UEFA і CAS щодо ФК Металіст, зокрема – на найближчому матчі з "Севастополем".

Також у заяві клубу відзначається: "ФК "Металіст" нагадує, що скандування образливого характеру, демонстрація плакатів, банерів чи прапорів, які зачіпають честь і гідність арбітрів, команди суперника, її вболівальників, а також офіційних та інших осіб, є порушенням правил перебування на стадіоні ОСК «Металіст» і Дисциплінарних правил ФФУ, і у будь-якому разі не вітаються клубом. Уболівальники, які прийшли на матч з провокаційними банерами, плакатами, футболками і будь-якими іншими забороненими об'єктами, що містять образливі гасла, на матч допущені не будуть. Також просимо вас утриматися від скандування нецензурних речівок".

На тему: «Металіст» не збирається здаватися - адвокати продовжать роботу

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Спортивний арбітражний суд Лозанни відмовив ФК «Металіст» у призупиненні рішення про дискваліфікацію.

28 серпня CAS обнародує остаточне рішення щодо апеляції «Металіста» про допущення до єврокубків після позитивного вердикту Верховного суду Швейцарії.