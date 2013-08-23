У мережі з’явилося відео масової бійки фанів Динамо й Актобе
10:20, 23 серпня 2013Спорт
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В інтернет виклали відео бійки, що сталася між фанами київського "Динамо" і казахстанського "Актобе".
Зафіксована сутичка сталась перед матчем плей-офф раунду Ліги Європи між "Актобе" і "Динамо", пише ТСН.
Бійка "стінка на стінку" відбулася біля входу в один з банків у місті Актобе.
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Спочатку динамівці здійснили атаку на переважаючу групу казахів. Згодом ті відповіли.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня перший матч раунду плей-офф кваліфікаційного турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" виграло у "Актобе" з рахунком 3:2. Гра-відповідь відбудеться 29 серпня в Києві.
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