У мережі з’явилося відео масової бійки фанів Динамо й Актобе

Зафіксована сутичка сталась перед матчем плей-офф раунду Ліги Європи між "Актобе" і "Динамо", пише ТСН.

Бійка "стінка на стінку" відбулася біля входу в один з банків у місті Актобе.

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Спочатку динамівці здійснили атаку на переважаючу групу казахів. Згодом ті відповіли.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня перший матч раунду плей-офф кваліфікаційного турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" виграло у "Актобе" з рахунком 3:2. Гра-відповідь відбудеться 29 серпня в Києві.