Українець виграв етап легкоатлетичної «Діамантової ліги»

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, Смелик подолав дистанцію за 20,54 с. Позаду півфіналіста чемпіонату світу залишилися норвежець Джейсума Сайді Ндуре (20,58) та ямаєць Рашид Дуайєр (20,64).

Ще одну нагороду змагань Україі принесла Ольга Саладуха, яка з результатом 14,07 м була другою в потрійному стрибку. Виграла змагання чемпіонка світу Катеріне Ібаргуен з Колумбії (14,61 м). Колишня українка Ганна Князева, яка наразі представляє Ізраїль, третя (13,95).

Змагання у Стокгольмі проходили через чотири дні після завершення чемпіонату світу у Москві.

Як повідомляв УНІАН, на попередніх етапах «Діамантової ліги» найкращим серед українців був стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який виграв п`ять етапів змагань в сезоні-2013.