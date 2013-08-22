"Чорноморець" ледве здолав албанський клуб в Лізі Європи

В Одесі завершився перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому "Чорноморець" обіграв албанський "Скендербеу" з рахунком 1:0.

Як повідомляє корреспондент УНІАН, це була перша гра двохматчового протистояння, за підсумками якого переможець отримає право виступити в основному турнірі Ліги Європи.

Матч в Одесі проходив з помітною перевагою господарів поля. Але до 75-ї хвилини гостям вдавалося зберігти оптимальний для себе нічийний результат. Чемпіон Албанії останніх трьох сезонів продемонстрував себе, як дисциплінована команда, яка надійно грає в обороні.

Єдиний гол одеситам вдалось забити в моменті, котрий важко назвати стопроцентним. У "Чорноморця" були по ходу гри набагато кращі моменти для взяття воріт. У цьому ж епізоді все вирішила індивідуальна майстерність гравця. На 76-й хвилині Олексій Гай спіймав на ногу м`яч після забросу Володимира Прийомова й ефектним ударом з 13 метрів поцілив у дальній верхній кут воріт Оргеса Шехі.

"Чорноморець" одержав мінімальну перемогу, але має добрі шанси на потрапляння до основного турніру Ліги Європи. Матч-відповідь у цій парі відбудеться в Албанії рівно за тиждень, 29 серпня.

Таким чином, сьогодні в рамках Ліги Європи перемогли усі три українскі клуби.

Як повідомляв УНІАН, раніше київське "Динамо" виграло у гостях в казахстанського "Актобе" з рахунком 3:2, а дніпропетровський "Дніпро" в Естонії переміг "Нимме Калью" - 3:1.