CAS до 30 серпня оголосить остаточне рішення стосовно «Металіста»
23:19, 22 серпня 2013Спорт
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Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні винесе остаточне рішення у справі українського футбольного клубу "Металіст" не пізніше 30 серпня.
"Сторони домовилися про прискорення процедури, слухання пройдуть в CAS у вівторок, 27 серпня. Остаточне рішення буде винесено не пізніше 30 серпня", - йдеться в офіційному релізі на сайті CAS.
УЄФА 14 серпня відсторонив "Металіст" від участі в єврокубках терміном на один рік через визнання договірним матчу львівських "Карпат" і "Металіста" в 2008 р.
На цю тему: Металісту повторно відмовили в участі в єврокубках
CAS двічі відхилив апеляцію харківського клубу (16 і 20 серпня).
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