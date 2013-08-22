CAS до 30 серпня оголосить остаточне рішення стосовно «Металіста»

23:19, 22 серпня 2013
Спорт
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Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні винесе остаточне рішення у справі українського футбольного клубу "Металіст" не пізніше 30 серпня.

"Сторони домовилися про прискорення процедури, слухання пройдуть в CAS у вівторок, 27 серпня. Остаточне рішення буде винесено не пізніше 30 серпня", - йдеться в офіційному релізі на сайті CAS.

УЄФА 14 серпня відсторонив "Металіст" від участі в єврокубках терміном на один рік через визнання договірним матчу львівських "Карпат" і "Металіста" в 2008 р.

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CAS двічі відхилив апеляцію харківського клубу (16 і 20 серпня).

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