CAS до 30 серпня оголосить остаточне рішення стосовно «Металіста»

"Сторони домовилися про прискорення процедури, слухання пройдуть в CAS у вівторок, 27 серпня. Остаточне рішення буде винесено не пізніше 30 серпня", - йдеться в офіційному релізі на сайті CAS.

УЄФА 14 серпня відсторонив "Металіст" від участі в єврокубках терміном на один рік через визнання договірним матчу львівських "Карпат" і "Металіста" в 2008 р.

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CAS двічі відхилив апеляцію харківського клубу (16 і 20 серпня).