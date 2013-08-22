«Дніпро» виграв перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи у «Нимме Калью»

У Таллінні завершився матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому дніпропетровський «Дніпро» обіграв естонський «Нимме Калью» з рахунком 3:1.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була перша гра в двоматчевому протистоянні, за підсумками якого найкраща команда отримає право виступити в основному турнірі Лізі Європи.

Дніпропетровський клуб по ходу гри виглядав набагато сильнішим чинного чемпіона Естонії і мав шанс виграти з великим рахунком.

«Дніпро» відкрив рахунок у середині першого тайму, на 23-й хвилині гри, коли з пенальті забив Євген Селезньов. Український форвард пробив низом по центру, а воротар естонців Віталій Телеш впав у кут. Хвилиною раніше попередження за порушення правил проти Селезньова отримав Янкуба Сіссе.

На 36-й хвилині перевагу гостей у рахунку подвоїв Джуліано. Він зважився на удар з дальньої дистанції і м'яч, потрапивши в захисника, по дузі перелетів через Телеша - 0:2.

У другому таймі рахунок до великого довів Роман Зозуля. Джуліано зробив розрізну передачу, Селезньов грамотно нейтралізував захисника, а Зозуля в дотик пробив повз Телеша.

Втім, великий рахунок протримався всього декілька хвилин. Після передачі з лівого флангу і невеликого рикошету Яанар Тоомет пробив повз який вийшов з воріт голкіпера «Дніпра» Яна Лаштувки, 1:3.

Таким чином, «Дніпро» отримав солідну перевагу перед матчем у відповідь, який пройде 29 серпня в Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в Лізі Європи київське «Динамо» в гостях обіграло казахстанський «Актобе» з рахунком 3:2.