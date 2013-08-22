«Динамо» виграло у «Актобе» в першому матчі плей-офф відбору Ліги Європи

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Казахстані була першою в двоматчевому протистоянні, за підсумками якого визначиться команда-учасник основного турніру Ліги Європи.

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Кияни вийшли на цю гру не в основному складі. Тренер "Динамо" Олег Блохін залишив у запасі кращого нападаючого на старті сезону Дьємерсі Мбокані, який забив 4 голи в шести іграх. Крім того, у запасі залишилися Джермейн Ленс, Мігель Велозу і Олег Гусєв.

При цьому з перших хвилин на поле вийшов Євген Хачеріді, який нещодавно був травмований, а також відкрито конфліктував з партнерами по команді і тренером через можливий перехід до донецького клубу "Шахтар".

Ленс і Гусєв вийшли на поле під час другого тайму.

Рахунок матчу на 16-ій хвилині гри відкрив Андрій Ярмоленко. Дуду здійснив простріл в штрафну "Актобе" з правого флангу і Ярмоленко в торкання направив м'яч у сітку воріт - 1:0.

Вже через 20 хвилин гравець "Динамо" Бенуа Тремулінас забив гол за господарів поля. "Актобе" розіграв стандарт, відбувся пас в штрафну на Олександра Гейнріха, простріл якого завершується голом. М'яч влучив у Тремулінаса, від якого і залетів у ворота киян - 1:1.

Другий тайм розпочався атаками "Актобе", гравці якого не реалізували два вигідні моменти.

Але потім гості перехопили ініціативу. На 51-ій хвилині гол забив Браун Ідейє. Одержавши пас від Лукмана Аруни, Ідейє обіграв воротаря господарів поля Андрія Сидельникова і направив м'яч у порожні ворота - 2:1. У цьому епізоді футболісти "Актобе" вважають, що було положення поза грою, і розіграли штрафний удар.

Через шість хвилин перевагу "Динамо" в рахунку збільшив Юнес Беланда. Комбінацію за участю трьох гравців - Ленса, Ідейє і Беланди - останній завершив відправивши м'яч в сітку легким торканням, 3:1.

Господарі боролися до кінця, і на 65-ій хвилині гол забив Марат Хайруллін. Роберт Арзуманян навісив з правого флангу в штрафну "Динамо", і Хайруллін ударом у торкання спрямував м'яч у дальній кут воріт - 3:2.

Матч-відповідь в протистоянні українського і казахстанського клубів відбудеться через тиждень, 29 серпня, в Києві на НСК "Олімпійський".