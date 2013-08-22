Семеро українців потрапили до фіналу чемпіонату світу з триатлону

Як повідомляє офіційний сайт турніру, у попередньому раунді спортсмени були розбиті на три групи.

У чоловіків у групі «А» Дмитро Кирпулянський посів 10-е місце, набравши 4492 бали. У групі «В» 11-е місце посів Руслан Наконечний (4416), а ось Андрій Федечко (4160) фінішував 23-м, ставши єдиним українцем, який не потрапив до фіналу. Найкраще на попередньому етапі змагань виступив Павло Тимощенко, який ц групі «С» посів п'яте місце - 4464 бали.

Фінальні змагання у чоловіків пройдуть у суботу, 24 серпня.

У кваліфікації серед жінок у фінал пройшли усі чотири українки. У групі «А» Ірина Хохлова посіла друге місце (3984), а Анастасія Спас - восьме (3956). У групі «В» Вікторія Терещук фінішувала дев'ятою - 3880, а Ганна Буряк - 12-ю (3868).

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Фінал жіночих змагань пройде у п'ятницю, 23 серпня.

У завершальний день турніру - 25 серпня - відбудуться командні змагання.