Шева дуже радий, що йому дали пограти

Андрій Шевченко, який забив перший гол в суботньому матчі з "Сандерлендом", поділився своїми думками про минулий матч і про "важкі три очки".

Хоча "Челсі" явно домінував у цьому матчі, "Сандерленд" наполегливо боровся і примусив "синіх" викластися на повну, чому Шевченко був дуже радий:

"Матч був важким, але ми узяли три очки. Дуже важливо перемагати в кожному матчі, враховуючи, що інші команди теж грають добре".

Дідьє Дрогба не зміг зіграти через травму, Шевченко вийшов в нападі проти "Сандерленда" і відмінно впорався зі своїм завданням.

Шевченко: "Я дуже радий, що тренер дав мені можливість зіграти сьогодні, що забив гол, що моя команда перемогла. Це дуже важливо. Якщо тренер дає шанс, то потрібно постаратися зіграти якнайкраще. Я думаю, в "Челсі" дуже багато хороших гравців. Ця перемога - важливий результат, і ми почуваємося краще з кожною грою. Мені дуже важливо бути частиною команди, і я прагнутиму грати якнайкраще - для команди, для клубу і для уболівальників".

Вчора "Арсенал" програв "Міддлсбро", і перемігши "Сандерленд", "Челсі" скоротив відставання від лідера чемпіонату до трьох очок. Шевченко чудово усвідомлює, наскільки важливою буде гра з "канонірами" у наступну неділю:

"Це дуже важливий матч. "Арсенал" демонструє прекрасний футбол. Вони йдуть на першому місці, і це буде дуже важка гра".

Офіційний сайт ФК "Челсі"