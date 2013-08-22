«Динамо», «Дніпро» і «Чорноморець» стартують у Лізі Європи

Сьогодні три українські футбольні клуби розпочнуть участь в останньому раунді кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Казахстані київське «Динамо» зіграє з клубом «Актобе». Початок матчу через різницю в часових поясах незвично ранній, як для єврокубків – о 16:00 (трансляція на телеканалі "2+2").

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Згодом в Естонії проти чемпіона цієї країни команди «Нимме Калью» вийде грати дніпропетровський «Дніпро», поєдинок розпочнеться о 20:00 ("2+2").

Пізно ввечері, з 21:30, в Одесі «Чорноморець» змагатиметься з чемпіоном Албанії «Скендербеу» ("Футбол").

Матчі у відповідь відбудуться 29 серпня.