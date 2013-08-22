Кличко обрав собі спаринг-партнера перед боєм з Повєткіним

Українець В'ячеслав Глазков дав згоду бути спаринг-партнером Володимира Кличка перед боєм з росіянином Олександром Повєткіним, повідомляє РІА Новости з посиланням на Boxing Scene.

"Буквально днями мені дзвонив генеральний директор K2 Promotions Ukraine (промоутерської компанії братів Кличків) Олександр Красюк, і він запропонував мені приїхати на спаринги до Кличка. Я погодився. Я буду допомагати йому готуватися до бою з Олександром Повєткіним", - повідомив 28-річний Глазков, в активі якого 15 перемог (11 нокаутом) і немає жодної поразки.

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Як відомо, бій російського боксера-суперважкоатлета, чемпіона світу за версією WBA Олександра Повєткіна з суперчемпіоном світу WBA українцем Володимиром Кличком відбудеться 5 жовтня в спорткомплексі "Олімпійський" в Москві.