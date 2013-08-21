Українські паралімпійці вибороли 84 нагороди на чемпіонаті світу з плавання
19:55, 21 серпня 2013Спорт
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Українська національна паралімпійська збірна команда з плавання перемогла на чемпіонаті світу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору, що проходив з 12 по 18 серпня 2013 в Монреалі (Канада).
Українці обігнали команди з Росії і Великобританії / Фото : 4sport.ua
Як повідомляється на сайті Міністерства молоді та спорту України, у доробку команди 84 нагороди. Серед них – 33 золоті, 22 срібні та 29 бронзових медалей.
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«Нашим спортсменам вкотре вдалось обігнати такі команди як Росія та Великобританія, які традиційно конкурують з нами на найпрестижніших спортивних паралімпійських форумах», - відзначається у повідомленні.
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