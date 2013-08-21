Стартує Чемпіонат України з важкої атлетики

З 21 по 24 серпня в Луганську на базі легкоатлетичного манежу «Динамо» проходитиме Чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні молоді і спорту Луганської обласної державної адміністрації, у змаганнях беруть участь понад 20 збірних команд областей України, багато чемпіонів світу та Європи.

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Організаторами Чемпіонату виступили: Міністерство молоді і спорту України, Федерація важкої атлетики України, Луганська облдержадміністрація і Федерація важкої атлетики Луганської області.

Головний суддя змагань – суддя міжнародної категорії Валентин Михайлов (Луганськ).

20 серпня відбулося офіційне зважування спортсменів. Вранці стартували змагання спортсменів вагових категорій до 75 кг серед жінок, о 16.00 відбудеться урочисте відкриття чемпіонату.

22 серпня змагатимуться чоловіки у вагових категоріях до 77 кг, 23 серпня відбудуться змагання серед спортсменів з вагою понад 85 кг, 24 серпня – понад 105 кг.

Щодня змагання починатимуться о 10-й ранку.