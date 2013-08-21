Уболівальники замовили вже мільйон квитків на ЧС-2014

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила, що протягом перших семи годин вільного продажу вболівальники заявили про бажання придбати понад мільйон квитків на матчі чемпіонату світу в Бразилії.

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Перший етап продажу квитків триватиме до 10 жовтня, у вівторок із запитами звернулися понад 163 тисячі осіб, - зазначає Радіо Свобода. За даними ФІФА, найбільше хочуть на Мундіаль уболівальники з Бразилії, Аргентини, США, Чилі та Англії.

Ціни квитків на матчі плей-оф становлять від 440 до 990 доларів, а на поєдинки групового етапу – від 90 до 175 доларів.