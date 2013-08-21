Уболівальники замовили вже мільйон квитків на ЧС-2014
07:57, 21 серпня 2013Спорт
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Всього в продаж надійде 3 мільйони квитків на 64 матчі.
Вболівальники активно замовляють квитки
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила, що протягом перших семи годин вільного продажу вболівальники заявили про бажання придбати понад мільйон квитків на матчі чемпіонату світу в Бразилії.
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Перший етап продажу квитків триватиме до 10 жовтня, у вівторок із запитами звернулися понад 163 тисячі осіб, - зазначає Радіо Свобода. За даними ФІФА, найбільше хочуть на Мундіаль уболівальники з Бразилії, Аргентини, США, Чилі та Англії.
Ціни квитків на матчі плей-оф становлять від 440 до 990 доларів, а на поєдинки групового етапу – від 90 до 175 доларів.
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