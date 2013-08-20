Металіст закликав уболівальників не їхати на матч Шальке-ПАОК
22:25, 20 серпня 2013Спорт
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Футбольний клуб Металіст звернувся до своїх уболівальників з проханням не їхати до Гельзенкірхену на матч між місцевим Шальке та грецьким ПАОКом.
Металіст звернувся до вболівальників
"У зв'язку із заявою CAS про відмову у призупиненні дискваліфікації ФК "Металіст" у Лізі Чемпіонів було прийнято рішення не їхати до Гельзенкірхену. Чартерні рейси, які було підготовлено для команди, офіційної делегації та вболівальників, скасовано", - сказано в повідомленні на офіційному сайті клубу.
Футбольний клуб попросив усіх уболівальників відмовитися від відвідування матчу Шальке - ПАОК і зосередитися на підтримці команди в майбутніх матчах чемпіонату та Кубку України.
Згідно з повідомленням, найближчий поєдинок Металіст проведе у Харкові з ПФК "Севастополь". Матч відбудеться 24 серпня, початок о 19:30.
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