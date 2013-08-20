Металіст закликав уболівальників не їхати на матч Шальке-ПАОК

"У зв'язку із заявою CAS про відмову у призупиненні дискваліфікації ФК "Металіст" у Лізі Чемпіонів було прийнято рішення не їхати до Гельзенкірхену. Чартерні рейси, які було підготовлено для команди, офіційної делегації та вболівальників, скасовано", - сказано в повідомленні на офіційному сайті клубу.

Футбольний клуб попросив усіх уболівальників відмовитися від відвідування матчу Шальке - ПАОК і зосередитися на підтримці команди в майбутніх матчах чемпіонату та Кубку України.

Згідно з повідомленням, найближчий поєдинок Металіст проведе у Харкові з ПФК "Севастополь". Матч відбудеться 24 серпня, початок о 19:30.