Влада Севастополя закликає міліцію напоумити футбольних фанів
Влада Севастополя рекомендує правоохоронцям посилити правоохорону під час футбольних матчів
Севастопольська міська державна адміністрація рекомендує правоохоронцям посилити охорону громадського порядку під час футбольних матчів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у оприлюдненій сьогодні офіційній заяві СМДА.
Міськадміністрація повідомляє, що спільно з органами внутрішніх справ, керівництвом клубу проводить ретельне вивчення обставин ситуації, яка сталася 17 серпня під час матчу ФК «Севастополь» - ФК «Дніпро», коли футбольні фанати, які вийшли з-під контролю, влаштували погром на стадіоні, кидали у гравців фаєри і петарди, пластикові сидіння.
«Не чекаючи остаточних результатів розслідування, вже зараз можна зробити висновок про те, що служби безпеки клубу і стадіону були не готові до прояву неконтрольованої агресії фанатів і масових безладів з використанням вибухонебезпечних предметів. Можливо, це пов'язано з тим, що досі такого у Севастополі ніколи не було», - наголошується в заяві.
Проте, як наголошується у документі, «ці моменти нікому не дають права грубо порушувати громадський порядок, піддавати небезпеці життя і здоров'я спортсменів, уболівальників, керівництва клубу, знищувати майно стадіону і міста, здійснювати інші дії, ганьбити Севастополь. Наявність «ультрас» у середовищі справжніх уболівальників футболу неприпустимо, адже їх не цікавить футбол – вони прийшли на стадіон тільки для того, щоб спровокувати скандал».
У зв'язку з цим керівництво міста узяло питання забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів під особистий контроль. Правоохоронним органам, а також службі безпеки клубу ФК «Севастополь» і стадіону настійно рекомендовано посилити контроль над забезпеченням громадської безпеки і дотриманням правопорядку під час проведення футбольних матчів. Зокрема, виключити можливість занесення на стадіон вибухонебезпечних і інших предметів, здатних завдати збитків здоров'ю людини.
Керівництву футбольного і фан-клубів рекомендується поліпшити роботу (взаємодію) з уболівальниками. Також усім службам і органам із забезпечення правопорядку рекомендується створити «чорний» список фанатів, які грубо і постійно порушують порядок на стадіоні, провокують масові безлади. Необхідно обмежити доступ таких людей на спортивні матчі.
Як повідомляв УНІАН, учора, 19 серпня, голова СМДА Володимир Яцуба назвав ганьбою і шабашем хуліганську витівку футбольних «ультрас» 17 серпня під час матчу «Севастополь» - «Дніпро».
За інформацією UA-футбол, хуліганська витівка футбольних «ультрас» у Севастополі була протестом проти керівництва і служби безпеки клубу. Причиною протесту стало те, що у минулому турі до Запоріжжя приїхали дві групи севастопольських фанатів. Одна - на автобусах, відправлених від клубу (приблизно 150 осіб), й інша, що приїхала своїми силами (теж приблизно 150 осіб).
Спочатку керівництво клубу гарантувало, що друга група уболівальників зможе потрапити на стадіон. Але уболівальників на стадіон не пустили.