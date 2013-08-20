Влада Севастополя закликає міліцію напоумити футбольних фанів

Севастопольська міська державна адміністрація рекомендує правоохоронцям посилити охорону громадського порядку під час футбольних матчів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у оприлюдненій сьогодні офіційній заяві СМДА.

Міськадміністрація повідомляє, що спільно з органами внутрішніх справ, керівництвом клубу проводить ретельне вивчення обставин ситуації, яка сталася 17 серпня під час матчу ФК «Севастополь» - ФК «Дніпро», коли футбольні фанати, які вийшли з-під контролю, влаштували погром на стадіоні, кидали у гравців фаєри і петарди, пластикові сидіння.

«Не чекаючи остаточних результатів розслідування, вже зараз можна зробити висновок про те, що служби безпеки клубу і стадіону були не готові до прояву неконтрольованої агресії фанатів і масових безладів з використанням вибухонебезпечних предметів. Можливо, це пов'язано з тим, що досі такого у Севастополі ніколи не було», - наголошується в заяві.

Проте, як наголошується у документі, «ці моменти нікому не дають права грубо порушувати громадський порядок, піддавати небезпеці життя і здоров'я спортсменів, уболівальників, керівництва клубу, знищувати майно стадіону і міста, здійснювати інші дії, ганьбити Севастополь. Наявність «ультрас» у середовищі справжніх уболівальників футболу неприпустимо, адже їх не цікавить футбол – вони прийшли на стадіон тільки для того, щоб спровокувати скандал».

У зв'язку з цим керівництво міста узяло питання забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів під особистий контроль. Правоохоронним органам, а також службі безпеки клубу ФК «Севастополь» і стадіону настійно рекомендовано посилити контроль над забезпеченням громадської безпеки і дотриманням правопорядку під час проведення футбольних матчів. Зокрема, виключити можливість занесення на стадіон вибухонебезпечних і інших предметів, здатних завдати збитків здоров'ю людини.

Керівництву футбольного і фан-клубів рекомендується поліпшити роботу (взаємодію) з уболівальниками. Також усім службам і органам із забезпечення правопорядку рекомендується створити «чорний» список фанатів, які грубо і постійно порушують порядок на стадіоні, провокують масові безлади. Необхідно обмежити доступ таких людей на спортивні матчі.

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 серпня, голова СМДА Володимир Яцуба назвав ганьбою і шабашем хуліганську витівку футбольних «ультрас» 17 серпня під час матчу «Севастополь» - «Дніпро».

За інформацією UA-футбол, хуліганська витівка футбольних «ультрас» у Севастополі була протестом проти керівництва і служби безпеки клубу. Причиною протесту стало те, що у минулому турі до Запоріжжя приїхали дві групи севастопольських фанатів. Одна - на автобусах, відправлених від клубу (приблизно 150 осіб), й інша, що приїхала своїми силами (теж приблизно 150 осіб).

Спочатку керівництво клубу гарантувало, що друга група уболівальників зможе потрапити на стадіон. Але уболівальників на стадіон не пустили.