«Металіст» не збирається здаватися - адвокати продовжать роботу

Адвокати продовжать захищати інтереси "Металіста", незважаючи на відмову Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні призупинити дискваліфікацію, заявив перший віце-президент українського футбольного клубу Костянтин Пивоваров.

"Ми засмучені таким рішенням. Наші адвокати продовжать роботу щодо захисту інтересів клубу. Остаточне вирішення цього питання відбудеться до жеребкування групового турніру Ліги Чемпіонів, і якщо позиція "Металіста" буде почута і УЄФА та CAS виважено підійдуть до цієї ситуації - ми зможемо отримати можливість зіграти в матчах цього престижного турніру", - цитує Пивоварова прес-служба клубу, - "У будь-якому разі, минулий сезон і матчі проти ПАОКа показали, що "Металіст" завоював право виступати в Лізі Чемпіонів у чесній спортивній боротьбі, і ми про це нагадаємо на футбольних полях Європи якщо не в цьому, то в наступному сезоні".

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"Металіст" у раунді плей-офф Ліги чемпіонів завтра мав зіграти з німецьким "Шальке". У зв'язку c дискваліфікацією українського клубу його місце займе грецький ПАОК.