Юрій Сьомін: «Динамо» - це те, що мені зараз потрібно

У суботу заслужений тренер Росії Юрій Сьомін підписав контракт з київським Динамо. В інтерв`ю газеті “Спорт-Експрес” Юрій Сьомін сказав, що для нього це велика честь.

Контракт розрахований на два з половиною роки з можливістю продовження за згодою обох сторін ще на рік.

Спеціально позначати турнірні цілі Динамо новий тренер не став, відзначивши, що вони і так очевидні: перемога в усіх турнірах.

Сьомін говорить, що встиг скучити за серйозною тренерською роботою і вдячний братам Суркісам за можливість знову проявити тренерську кваліфікацію на найвищому рівні. “Динамо - це те, що мені зараз потрібно”, - сказав тренер.

Юрій Сьомін розповів про те, як сторони домовилися про укладення контракту:

“Вибралися з дружиною до Карлових Вар відпочити, трішки підлікуватися. 5 грудня мені туди подзвонив президент київського Динамо Ігор Суркіс і запросив на переговори... Я, довго не роздумуючи, вилетів у столицю України. Домовилися швидко. У київського Динамо прекрасна інфраструктура ще з радянських часів, яка і зараз з кожним роком поліпшується. Почав працювати новий футбольний манеж, оновлюється тренажерне оснащення. Кращих умов для роботи тренера не придумаєш”.

Новий склад тренерів Сьомін обіцяє оголосити після матчу зі Спортінгом.

Наставник не виключає запрошення в команду нових нових гравців: “У клубі дуже потужний, активний селекційний відділ, є власні напрацювання в селекції і у президента клубу. Порадимося, обговоримо кандидатури. Ймовірно, новачки все-таки з`являться”.

Останнім часом Динамо очолювали українські тренери; на питання, чи не буде у вболівальників команди настороженого ставлення до іноземця, хоч і росіянина, Юрій Сьомін відповів:

“Київське Динамо для мене не сторонній клуб. Полегшує завдання те, що в ньому у мене багато хороших знайомих, а Йожеф Сабо - так просто близький друг. І потім, ми не збираємося здійснювати в Києві ніяких революцій”.

“Переїздимо в столицю України надовго, маємо намір дотримуватися місцевих традицій, звичаїв, і, думаю, увболівальникам не знадобиться багато часу, щоб ще раз переконатися: ми - росіяни і українці - як і раніше близькі по духу. Наша тренерська бригада береться за виведення київського Динамо з кризи. Сподіваюся, нам це вдасться в найкоротші терміни”, - підсумував тренер.

Football.ua