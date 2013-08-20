Кварцяний обізвав суддю «західного дербі» клоуном (відео)
09:13, 20 серпня 2013Спорт
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Головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний не задоволений результатом гри його команди із львівськими "Карпатами" і частину вини за результат гри покладає на арбітра матчу.
"Хороша команда використовує моменти. А нашим гравцям не вистачає впевненості вуличного футболу, коли кожен хотів забити. А у нас кожен хоче комусь віддати пас. Важко реалізувати моменти, коли футболіст не хоче себе проявити", - пояснив Кварцяний в інтерв'ю телеканалу 2+2, пише ТСН.
"Та й суддя клоун якийсь! Йде порушення в кінці, штовхають нашого рудого, Задерецького, дає штрафний нам, подача і гол... А Недєля (Неділько - прим. ред.) засунув свою дупу у ворота і йому закотили м'яч. Цирк якийсь", - обурився тренер.
Як відомо, у "західному дербі" у Луцьку місцева "Волинь" зіграла внічию з львівськими "Карпатами" - 1:1.
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