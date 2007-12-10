Блохін уже в ”Москві”?

Як стало відомо "СЕ", Олег Блохін підписав 3-річний контракт з "Москвою" і вже приступив до виконання обов`язків на посту головного тренера. Вчора сам Блохін, якого дзвінок кореспондента застав у Києві, не підтвердив, але і не спростував цю інформацію. "Все проясниться наступного тижня", - підкреслив Блохін.

За інформацією білоруських колег, у суботу вранці екс-наставник збірної України побував в офісі столичного клубу в Малому Татарському провулку, де вів переговори про перехід в команду 26-річного півзахисника збірної Білорусії Тимофія Калачова, що має діючий контракт з "Ростовом". На останнього, за даними видання, претендують також "Рубін", "Спартак" і "Сатурн". Помічниками Блохіна будуть Андрій Баль і Олег Кузнецов