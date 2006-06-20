23.04.2018
понеділок
USD
26.02
EUR
31.82
Послуги
Реклама на сайті
Прес-центр
Фотобанк
Моніторинг
Передплата новин
Соцмережі
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Укр
Рус
Eng
Парагвай гратиме з Тринідад і Тобаго, а Швеція - з Англією
15:29, 20 червня 2006
Спорт
307
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новини партнерів
•
•
•
Стрічка новин
17:26
Пощастило зустрітися з Обамою: дружина Трампа усміхалася на похоронах Барбари Буш (фото)
17:11
У НАТО заявили, що Україна має реструктуризувати Збройні сили
17:04
На Харківщині затримали групу нелегалів, що намагались виїхати до РФ у вантажному поїзді
17:00
У Києві завтра пройде дощ, температура до +19°
16:58
Хомутиннік продав ще один хлібокомбінат
16:53
Правозахисники засудили розгром активістами циганського табору в Києві
16:51
Думка
Небезпечна ініціатива, або Чому не можна позбавляти кримчан українського громадянства
16:46
На Львівщині попрощалися з бійцем АТО, знайденим мертвим у Польщі (фото)
16:43
З 30 квітня Україна не нестиме жодної матеріальної відповідальності перед постраждалими цивільними в зоні АТО - правозахисники
16:43
"Краще померти": екс-політв’язень Чийгоз розповів про умови утримання в СІЗО Сімферополя
16:34
На Житомирщині депутат-"радикал" обманув дітей, "подарувавши" ноутбуки - журналіст (відео)
16:32
Україна продовжує нарощувати експорт: ТОП-6 основних покупців
16:30
Завтра Україну накриють дощі, на півдні та заході до +23° (відеопрогноз)
16:29
"Побачив, впав з табуретки": нова порція голих знімків Даші Астаф'євої збудила мережу (фото)
16:28
Електростанція під колесами та "самозаліковний" асфальт: топ-5 доріг майбутнього, які вражають (відео)
16:23
В Росії заарештували екс-бойовика, який брав у полон Савченко - ЗМІ
16:17
Постпред України про звіт щодо корупції в ПАРЄ: це початок великого скандалу
16:14
У Києві встановили смарт-дерево з Wi-Fi (фото)
16:12
Втрачене десятиліття: виробництво авто в Україні скоротилося в 50 разів
16:09
60 депутатів Європарламенту закликали до дипломатичного бойкоту ЧС-2018
16:04
Актора Моргана Фрімена звинуватили у сексуальних стосунках з онукою
16:02
Хакери вкрали базу даних казино за допомогою термометра в акваріумі
15:59
У Дніпропетровській області оголосили штормове попередження
15:45
Одразу на третину: "Укртелеком" Ахметова вирішив підвищити абонплату за радіо
15:39
В Австралії старий собака допоміг вижити 3-річній дівчинці, яка заблукала в лісі (відео)
15:38
"Засвітила" груди й сідниці: Настя Каменських похизувалася своїми принадами під водою (відео)
15:37
Команда Джамали: зіркова мама зібрала всю родину на шоу "Голос країни" (фото)
15:36
НАБУ завершило розслідування масштабних розкрадань в Адміністрації морпортів
15:35
ГПУ показала нові докази військової присутності РФ на Донбасі (фото)
15:31
Після масових протестів прем'єр-міністр Вірменії пішов у відставку (відео)
15:21
Міноборони Вірменії про перехід військових на бік мітингувальників: це незаконно і недемократично
15:19
Лоліта заявила про наявність у неї "яєць" й потрапила в курйозну ситуацію на кордоні (відео)
15:16
Кейт Міддлтон народила сина
15:10
В Україні за вихідні подорожчав автогаз
15:05
Лідера протестів у Вірменії Пашиняна випустили на волю
15:03
Накинули мішок на голову і затягли в машину: у Луцьку чоловіка викрали біля торгівельного центру
14:59
"Феєрична історія": бойовики "ЛНР" "кинули" місцевих постачальників на велику суму - журналіст (документ)
14:59
На Харківщині опікають місцевого "Хатіко", якого господарі покинули у мішку при дорозі (відео)
14:56
На Луценка подали до суду через скандальну рекламу на ТБ (документ)
14:46
20-річчя Монетного двору: викарбувано майже 10 мільярдів монет
14:45
Збірна України програла Естонії в матчі чемпіонату світу з хокею
14:42
13-річний "бойовик ЛНР" відповів на звинувачення сайту "Миротворець" (фото)
14:36
Суд зняв з розгляду справу суддів, що намагались дати хабара Холодницькому
14:34
"Хочу, чтобы ямы асфальт навек закрыл": Настя Каменських заспівала про українські дороги (відео)
14:31
У базу "Миротворця" потрапили акторки "Сватів" і зірка "Татусевих дочок"
14:29
У Чилі собаки рятують ліси, розносячи насіння рослин (відео)
14:27
Суд Бельгії засудив організатора паризьких терактів до 20 років в'язниці
14:25
Роздрібна торгівля в Україні за перший квартал зросла на 7,6%
14:24
Тріснула опора Кримського мосту - соцмережі (фото)
14:22
Росія відправила свій авіаносець "Адмірал Кузнєцов" на трирічний ремонт
14:16
У ПАРЄ назвали імена 5 депутатів, які мають проблеми за звітом про корупцію: серед них скандальний "друг Росії" Аграмунт
14:07
Роздрібна торгівля підтримала законопроект про новий податковий підхід до продажу тютюнових виробів
14:06
"Голос країни" побачив сльози Потапа й Сергія Бабкіна (відео)
14:03
Порошенко: 100 років тому українське військо ніде не зустрічали з таким ентузіазмом, як у Симферополі
14:02
Зіркові тренери і українці назвали фаворитів: хто пройшов у фінал популярного шоу "Голос країни" (відео)
14:01
П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020 року - S&P
13:55
У Польщі "Ісус Христос" висотою понад 30 метрів почав роздавати інтернет (фото)
13:53
"У них немає грошей": росЗМІ повідомили, що РФ подарує Сирії ракетні комплекси С-300
13:50
На Харківщині посадовець райвійськкомату влаштував алковечірку на роботі - ЗМІ
13:39
Ребров: в "Аль-Ахлі" чотири місяці не платили зарплату
13:32
Україна збільшила експорт плодів і ягід майже на 70%
13:31
У Єревані частина військових перейшла на бік мітингувальників (відео)
13:27
У Франції залізничники та співробітники авіакомпанії Air France знову страйкують
13:27
Кіт-знаменитість ліг на полицю у супермаркеті й спричинив фурор у мережі (фото)
13:27
Стали відомі подробиці смерті діджея Avicii
13:24
Місцезнаходження лідера протестів у Вірменії Пашиняна невідомо – адвокат
13:19
Євробачення-2018: перший учасник від України оцінив шанси Melovin у Португалії
13:07
Журналіст розповів про приватну катівню "кухаря Путіна"
13:02
"Одержимий втручанням у наші демократії": Макрон розповів, що думає про дії Путіна
13:01
Зниження облікової ставки цього року малоймовірно - НБУ
12:59
Зірковий конфуз: Бейонсе разом із сестрою гепнулися на сцені під час виступу (відео)
12:58
Слідом за Google Роскомнагляд заблокував YouTube, а Telegram все ще працює
12:53
У Кличка звинуватили Київраду у зриві передачі тепломереж на баланс КП "Київтеплоенерго"
12:48
До протестів у Єревані приєдналися студенти місцевих вузів
12:45
Завершення АТО на Донбасі: Генштаб готується до переходу до операції Об’єднаних сил 30 квітня
Усі новини
Розгорнути
Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку
Надіслати