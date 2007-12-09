Зіграні матчі 1/4 Кубка України з футболу

Закінчився сьогоднішній матч 1/4 Кубка України з футболу

Іллічівець - Чорноморець. Маріупольчани виявилися сильнішими в першому матчі чвертьфіналу - 2:1 (Ліма 42, Краснопьоров 47 - Васкес, 45). Зустріч у відповідь - 15 грудня.

5 грудня "Металург" (Д), забивши гол "Нафтовикові" (Гавриш 22), вийшов до півфіналу за підсумком двох матчів (перший 3:2 на його ж користь).

Учора з однаковим рахунком 3:0 Динамо виграло вдома у Таврії, а Шахтар - у Ворскли в гостях. Динамо - в півфіналі, а Шахтар проведе гру у відповідь 12 грудня.