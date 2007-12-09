Китайська супутникова система подбає про безпеку на Олімпіаді

Під час літніх Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні використовуватиметься система супутникової навігації та позиціонування "Бейдоу" для контролю за транспортом і забезпечення безпеки в спортивних палацах і на стадіонах, повідомляє агентство "Сіньхуа".

Система супутникової навігації і позиціонування, розроблена китайськими фахівцями, широко застосовується в галузі транспорту, телекомунікацій, фінансів, сільського господарства, метеорології, картографії.

Нині на планеті функціонують чотири системи супутникової навігації: американська GPS, європейська "Галілео", російська ГЛОНАСС і китайська "Бейдоу". Крім того, Японія й Індія форсують кроки для створенню власних систем.