Збірна Іспанії виграла юнацький Євробаскет

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вирішальний матч проходив у впертій рівній боротьбі.

У першому періоді невеликою перевагою заволоділи іспанці (17:15), але вже до великої перерви серби не тільки вирівняли ситуацію, а й вийшли вперед - 33:30.

Третя чверть також пройшла з перевагою команди з Піренейського півострова - 42:45. А на старті заключної 10-хвилинки серби здійснили ривок 10:0, який міг зумовити долю матчу. Але, "гойдалки" тривали до останніх хвилин і серби не зуміли втримати перевагу - 55:55.

В овертаймі більший успіх мали іспанці - 65:63. Найкращим гравцем матчу у складі переможців став Самуель Родрігес, який набрав 15 очок.

Бронзовими призерами турніру стали баскетболісти Греції, а збірна України посіла підсумкове 10-е місце.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з баскетболу серед юнаків (U-16) проходив у Києві з 8 по 18 серпня.