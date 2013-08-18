"Шахтар" і "Динамо" виграли чергові матчі Прем`єр-ліги

У Донецьку й Києві завершилися матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-Ліги, в яких "Шахтар" обіграв запорізький "Металург", а "Динамо" було сильнішим за сімферопольску "Таврію".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, діючий чемпіон України не діяв на повну потужність у грі з посереднім суперником.

Гірняки легко контролювали хід гри, а суперник не міг запропонувати ані пресинг, ані гостру комбінаційну гру. Голи у складі "Шахтаря" забили Даріо Срна (15-а хвилина) та Луіс Адріано (81) - 2:0.

Кияни, які на старті чемпіонату привчили своїх уболівальників до сенсацій, цього разу обійшлися без сюрпризів. Безнадійний аутсайдер "Таврія", яка ще не набрала жодного очка, вдало грала в обороні лише в першому таймі. Після перерви перевага "Динамо" була втілена у голи. На 50-й хвилині відзначився Роман Безус, а на 73-й - Андрій Ярмоленко - 2:0.

У ще одній грі дня луганська "Зоря" на своєму полі поступилася полтавській "Ворсклі" - 1:2.

Таким чином, після 6-го туру лідерство в турнірній таблиці зберігає донецький "Шахтар" - 18 очок. У "Металіста" - 16, "Дніпра" - 13, "Чорноморця" - 11, "Ворскли" - 11 й "Динамо" - 10 балів.