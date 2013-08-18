Юнацька збірна України з баскетболу посіла на чемпіонаті Європи десяте місце

Як повідомляє корреспондент УНІАН, матч у Києві проходив у рівній боротьбі тількі у першій чверті.

Стартова 10-хвилинка завершилась з рахунком 15:15, після чого литовська команда перехопила інціціативу.

До великої перерви суперники вже створили собі перевагу в 11 пунктів - 27:16. Щоправда, у третій чверті українці дещо скоротили відрив (22:16 на користь підлеглих Віталія Усенка), але в заключному періоді гості знову були сильнішими - 24:15.

Кращим гравцем матчу в складі збірної України знову став Святослав Михайлюк, набравший цього разу 28 балів.

Таким чином, збірна України посіла на турнірі підсумкове 10-е місце.

Як повідомляв УНІАН, юнацький Євробаскет-2013 вілбувається у Києві з 8 по 18 серпня.