Збірна України з легкої атлетики везе з Москви три нагороди

У Москві завершився чемпіонат світу з легкої атлетики, де в загальнокомандному заліку збірна України завоювала восьме місце.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на рахунку українців три нагороди – дві золоті та одна бронзова.

Золоті медалі на світовій першості завоювали Богдан Бондаренко в стрибках у висоту і Ганна Мельниченко в семиборстві. Бронзову нагороду в потрійному стрибку виграла Ольга Саладуха.

Восьме місце українці розділили зі збірною Чехії, в якої аналогічний результат.

Переможцем чемпіонату світу стала команда Росії, в якої на рахунку 7 золотих, 4 срібні і 6 бронзових нагород.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з легкої атлетики в Москві проходив з 10 по 18 серпня.