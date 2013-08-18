Збірна України з легкої атлетики везе з Москви три нагороди
18:21, 18 серпня 2013Спорт
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Збірна України посіла восьме місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
Ганна Мельниченко везе золото / Фото : fcvorskla.com.ua
У Москві завершився чемпіонат світу з легкої атлетики, де в загальнокомандному заліку збірна України завоювала восьме місце.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, на рахунку українців три нагороди – дві золоті та одна бронзова.
Золоті медалі на світовій першості завоювали Богдан Бондаренко в стрибках у висоту і Ганна Мельниченко в семиборстві. Бронзову нагороду в потрійному стрибку виграла Ольга Саладуха.
Восьме місце українці розділили зі збірною Чехії, в якої аналогічний результат.
Переможцем чемпіонату світу стала команда Росії, в якої на рахунку 7 золотих, 4 срібні і 6 бронзових нагород.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з легкої атлетики в Москві проходив з 10 по 18 серпня.
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