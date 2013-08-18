Президент WBC повідомив, коли Віталій Кличко зможе повернутися на ринг

Українсько боксер Віталій Кличко, який є чинним чемпіоном світу за версією WBC, через травму правої кисті повернеться на ринг не раніше березня 2014 року, повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Хосе Сулейман. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Ring TV.

Володар поясу WBC Кличко-старший останнього разу виходив на ринг у вересні 2012 року в Москві, коли нокаутував Мануеля Чарра. Обов'язковим претендентом на бій з Віталієм Кличко є канадець Бермейн Стіверн, який здобув 23 перемоги (20 нокаутом), один раз програв і один бій звів внічию.

У середу з'явилася інформація про те, що українець через травму повернеться на ринг не раніше наступного року, і про те, що він провів зустріч з президентом WBC, щоб обговорити ситуацію, що склалася із захистом його титулу.

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"Були чутки, що він закінчить кар'єру, але він сказав:" ні ". Кличко був сильно задіяний в політиці, а потім у нього з'явилася проблема з правою рукою. Віталій зустрівся з лікарем, який сказав йому, що він буде готовий боксувати тільки десь у березні, - сказав Сулейман. - Віталій Кличко заслуговує підтримки з боку WBC, тому що він був хорошим прикладом своїм особистим життям. Ми поважаємо його позицію і підтримуємо його ".

Стіверн після рішення WBC відкласти титульний бій з Віталієм Кличком через травму українця заявив, що почав підозрювати WBC у використанні подвійних стандартів.