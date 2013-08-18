Російську збірну з баскетболу закидали українськими цукерками (відео)

Українські фани провели під час матчу Євробаскету з Росією флешмоб проти торговельної війни.

Відео з флешмобу виклали в інтернеті, - повідомляє ICTV.

"Фани вибігли під час матчу на корт у шапках-будьонівках і з написом на спині "митниця". Фани також розсипали на полі і біля гравців російської збірної цукерки "ROSHEN" і розтягнули банер -"ROSHEN краще горілки"... Після акції міліція затримала трьох осіб", - написав журналіст Костянтин Галушко на своїй сторінці Facebook.

Що стосується гри, українська команда U16 здобула перемогу над збірною Росії з рахунком матчу - 77:69.