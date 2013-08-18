«Дніпро» підписав португальського форварда

Португальський форвард Бруну Гама, який виступав за іспанський "Депортиво", стане футболістом дніпропетровського "Дніпра", повідомляється на офіційному сайті "Депортиво".

Клуб з Ла-Коруньї, минулого сезону посів 19-е місце і залишив елітний дивізіон чемпіонату Іспанії, був змушений розлучитися з Гамою, так як проходить процедуру банкрутства, - відзначає РІА Новости.

У минулому сезоні Гама провів 38 матчів за "Депортіво" в Примері і забив шість м'ячів. 25-річний гравець раніше виступав за португальські клуби і національні збірні Португалії різних вікових категорій.