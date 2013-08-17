Українська хокейна збірна може поповнитися двома росіянами
18:45, 17 серпня 2013Спорт
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Федерація хокею України ініціювала процес натуралізації двох російських гравців.
Сильницький і Шалімов можуть стати українцями / Фото: ХК Донбас
Обидва майбутні українці - Юрій Сильницький та Владислав Шалімов - грають за хокейний клуб "Донбас", повідомляє прес-служба команди.
Обидва гравці розглядаються в якості потенційного посилення національної збірної України, яка в нинішньому сезоні буде намагатися завоювати путівку в еліту світового хокею.
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Хокеїсти грають у складі українського чемпіона з минулого сезону.
20-річний Юрій Сильницький зіграв у складі команди 16 матчів регулярного чемпіонату КХЛ, а 19-річний Владислав Шалімов - 3.
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